La Historia Detrás del Mito - Pablo Pineda

Pablo Pineda demostró que el síndrome de Down no es una limitante física ni intelectual. Se convirtió en el primero en Europa en tener síndrome de Down y obtener un título universitario.

En La Historia detrás del Mito, recordaremos cómo lucho contra todos para demostrar de lo que era capaz, su lucha contra la discriminación y como rompió muchos de los mitos que giran en torno al síndrome de Down.