Participante de MasterChef Celebrity participará en película con Selena Gomez.

Karla Sofía Gascón no solo se prepara para debutar en MasterChef Celebrity como una de las 20 participantes que mostrarán exquisitos platillos, sino también está en la espera de grabar una película junto a Selena Gomez.

Se trata de la película Emilia Pérez dirigida por Jacques Audiard, cuya trama cuenta la historia de un fugitivo que para escapar de la ley se ve obligado a cambiar de sexo, pero como extraña a sus hijos, diez años después reaparece como su tía.

"Estamos preparando una película en París maravillosa, en la que afortunadamente protagonizo con un director que ha ganado la Palma de Oro en varias ocasiones. Hay producción porque también vamos a filmar en México. A quien tengo como compañera es nada más y nada menos que a Selena Gomez y a Zoe Saldaña, que estoy maravillada con ella", dijo a la prensa mexicana.

La producción comenzará en otoño con el apoyo Why Not Productions, Page 114 y Pimentia Films, además de que el guion está firmado por el propio Audiard junto a su colaborador Thomas Bidegain.

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¿Cuándo es el estreno de MasterChef Celebrity?

MasterChef Celebrity inicia el próximo domingo 21 de agosto por nuestra señal de Azteca UNO. En punto de las 8:00 de la noche serás testigos de los 20 participantes que conquistarán la cocina más famosa de México.

Margarita La Diosa de la Cumbia, Arturo López Gavito, Lorena Herrera, Ernesto D’Alessio, Talina Fernández, Julio Camejo, Carmen Campuzano, Mauricio Mancera, Alejandra Ávalos, Alan Ibarra, Nadia López Ayuso, Carlos Eduardo Rico, Karla Sofía Gascón, Ricardo Peralta, Verónica Castillo, Francisco Gattorno, Macky González, Marcelo Lara, Alejandra Toussaint y Pedro Moreno buscarán ganar MasterChef Celebrity 2022.

Nuestros queridos Betty Vázquez, JoséRa Castillo y Pablo Albuerne acompañarán a todos los participantes en esta gran aventura, conducida por la siempre bella Tatiana.

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