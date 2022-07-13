Conoce a la conductora y a los tres jueces de MasterChef Celebrity.

Una nueva edición de MasterChef Celebrity está a punto de arrancar, donde 20 celebridades se pondrán su mandil blanco para conquistar el paladar de todos los chefs.

Los cocineros de MasterChef Celebrity se jugaron todo con el postre.

Luego del éxito de la primera temporada, donde Germán Montero se coronó como campeón, la cocina más famosa de México abre sus puertas una vez más para conquistar millones de paladares.

Margarita La Diosa de la Cumbia, Arturo López Gavito, Lorena Herrera, Ernesto D'Alessio, Talina Fernández, Julio Camejo, Carmen Campuzano, Mauricio Mancera, Alejandra Ávalos, Alan Ibarra, Nadia López Ayuso, Carlos Eduardo Rico, Karla Sofía Gascón, Ricardo Peralta, Verónica Castillo, Francisco Gattorno, Macky González, Marcelo Lara, Alejandra Toussaint y Pedro Moreno buscarán ganar MasterChef Celebrity 2022.

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¿Quiénes son los queridos jueces de MasterChef Celebrity?

Betty Vázquez. Una de las grandes embajadoras de la cocina mexicana en el mundo llega de nueva cuenta a MasterChef Celebrity. Orgullosamente originaria de Nayarit, la chef Betty se ha convertido en una de las más queridas de nuestro reality show.

JoséRa Castillo. Es uno de los chocolateros más importantes de México, cuyas creaciones están relacionadas al buen gusto, creatividad y exquisito sabor. El chef JoseRa guiará a los participantes con sus años de experiencia.

Pablo Albuerne. El español también conocido como Gipsy Chef cuenta con una sólida carrera en el mundo de la gastronomía. Los arroces, paellas y cocina mediterránea son su especialidad, aunque también es un buen conocedor de la comida mexicana.

¿Quién es la conductora de MasterChef Celebrity?

Luego de su debut como conductora de MasterChef Junior, Tatiana regresará a MasterChef Celebrity para acompañar a los 20 nuevos participantes en esta gran aventura.

Tatiana se ha ganado el corazón de chicos y grandes, siendo un verdadero icono para los niños y una inspiración para los adultos.

Nuestra querida conductora será testigo de los momentos más divertidos, icónicos y emotivos en la cocina de MasterChef Celebrity 2022.

Nuestros queridos host digitales regresan una vez más para llevarte el mejor contenido en las redes sociales: ¡Diego, Sarita y Alan nos contarán los mejores secretos desde la cocina!

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