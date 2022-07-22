MasterChef Celebrity: ¿Cuándo y a qué hora ver el estreno?

La nueva edición de MasterChef Celebrity ya tiene fecha de estreno y será a partir del próximo domingo 21 de agosto a las 20 horas a través de la señal de Azteca UNO, en donde 20 participantes mostrarán sus dotes culinarios en la Cocina más Famosa de México. ¡No te lo puedes perder!

Los 20 participantes están más que listos para mostrar su gran sazón, habilidad para preparar postres, improvisar y crear exquisitos platillos apoyados por su creatividad; sin embargo solo uno podrá convertirse en el ganador de esta nueva temporada y acompañará a Germán Montero en el trono de honor.

Esta nueva edición de MasterChef Celebrity será conducido por ni más ni menos que Tatiana, mejor conocida como ‘La reina de los niños’, quien después de 10 años retoma su carrera en el mundo de la conducción y lo hará con esa gran alegría, carisma y espontaneidad que siempre la han caracterizado.

¿Quiénes serán los jueces? Los chefs que engalanarán la segunda temporada de MasterChef Celebrity son Betty Vásquez y José Ramón Castillo; sin embargo, una de las grandes sorpresas será la presencia del chef Pablo Albuerne, mejor conocido como ‘Gipsy Chef’, quien es reconocido a nivel mundial por sus deliciosas creaciones y además es propietario de dos grandes restaurantes “La Zorra” y “El Santo”.

Ellos son los participantes de la segunda edición de MasterChef Celebrity

Como mencionamos al principio, serán 20 los participantes que se pondrán el delantal y darán todo de sí para conquistar a los jueces con sus creaciones gastronómicas para así poder convertirse en el gran ganador. En esta ocasión habrá atletas, influencers, conductores, comediantes, actores, músicos, etc., por lo que estará bastante variado el asunto.

¡Tenemos a las 𝟮𝟬 𝗰𝗲𝗹𝗲𝗯𝗿𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀 que aceptaron el reto! 😱👊🏼 Cada aspirante se alista para poner en práctica sus talentos culinarios. 🍴🔥#MasterChefCelebrity está de regreso… 𝗚𝗥𝗔𝗡 𝗘𝗦𝗧𝗥𝗘𝗡𝗢, domingo 21 de agosto a las 8 p.m. por 𝗔𝘇𝘁𝗲𝗰𝗮 𝗨𝗡𝗢. 📺👩🏻‍🍳👨🏽‍🍳 pic.twitter.com/8KHCuVFSvl — MᴀsᴛᴇʀCʜᴇғ Mᴇ́xɪᴄᴏ (@MasterChefMx) July 22, 2022

Margarita, la Diosa de la Cumbia. Dio sus primeros pasos en la música a los 18 años, pero ahora intentará conquistar a los chefs con su buen sazón.

Nadia López Ayuso. La exparticipante de La Academia buscará meterse en el corazón de todo México con su pasión por el regional mexicano, el mariachi y los vestidos típicos, pero también con su habilidad para la cocina.

Francisco Gattorno. Famoso por su participación en múltiples melodramas en México, Colombia y Estados Unidos, ahora está dispuesto a coronarse como el MasterChef Celebrity de la temporada que está por comenzar.

Lorena Herrera. La actriz y cantante está lista para pelear por la corona y demostrar que también es todo un ícono de la cocina.

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Ernesto D’Alessio. El actor y cantante cambiará los escenarios para demostrar que su sazón puede conquistar a los paladares de todo México tanto como su música.

Alejandra Toussaint. Actriz mexicana con una prolífica carrera tanto en cine, teatro y televisión. Alcanzó la fama tras su polémica participación en Survivor Mexico, en donde la conocida Chamana fue unos de los personajes más recordados.

Carlos Eduardo Rico. El comediante cuenta con 25 años de trayectoria, pero esta vez iniciará un nuevo reto dentro de la Cocina más Famosa de México.

Julio Camejo. Luego de su participación en múltiples telenovelas mexicanas, el actor está listo para experimentar una nueva aventura que cambiará su vida.

Verónica del Castillo. Periodista, conductora, escritora, terapeuta y conferencista. Ha sido conductora y productora de diferentes proyectos de corte informativo en México y Estados Unidos para distintas cadenas de televisión.

Marcello Lara. Músico, ejecutivo disquero y experto en hamburguesas; es una de las figuras más prolíficas dentro de la escena del rock mexicano.

Macky González. Atleta de alto rendimiento que a lo largo de su trayectoria ha sido medallista de diversas disciplinas. Se dio a conocer tras coronarse campeona de Exatlón.

Mauricio Mancera. El querido conductor de matutinos será la chispa de alegría que MasterChef Celebrity 2022 necesita.

Carmen Campuzano. El ícono de la moda dejará el glamour y las pasarelas a un lado para sacar sus mejores recetas en la cocina de MasterChef Celebrity.

Talina Fernández. Una de las conductoras más queridas de México demostrará que tiene todo para conquistar a nuestros queridos chefs en esta edición del reality.

Pedro Moreno. Actor y modelo cubano que ha formado parte del reparto de diversas telenovelas y películas, a la par que ha participado en varios reality shows.

