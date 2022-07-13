MasterChef Celebrity: Ellos son los participantes más polémicos.

Un nuevo reality show está por comenzar a través de las pantallas de Azteca UNO, donde veremos a grandes figuras del espectáculo como nunca antes lo imaginamos, se trata de MasterChef Celebrity.

Los cocineros de MasterChef Celebrity se jugaron todo con el postre.

20 participantes entrarán a la Cocina más famosa de México para mostrar sus dotes culinarios; sin embargo, solo uno logrará convertirse en el gran vencedor de esta nueva temporada y acompañar en el lugar de honor a Germán Montero, campeón de la primera edición.

¿Quiénes son los participantes de MasterChef Celebrity?

Arturo López Gavito.

Lorena Herrera.

Ernesto D’Alessio.

Talina Fernández.

Julio Camejo.

Carmen Campuzano.

Mauricio Mancera.

Alejandra Ávalos.

Alan Ibarra.

Nadia López Ayuso.

Carlos Eduardo Rico.

Carla Sofía Casgón.

Ricardo Peralta.

Verónica del Castillo.

Francisco Gattorno.

Macky González.

Marcelo Lara.

Alejandra Toussaint.

Pedro Moreno.

Ellos son los más polémicos de MasterChef Celebrity

Arturo López Gavito

Sin duda alguna, una de las participaciones más destacadas y que llama mucho la atención es la de Arturo López Gavito, mejor conocido como ‘El crítico de hierro’, por sus siempre atinadas y voraces críticas a los alumnos de La Academia, así como por sus opiniones vertidas sobre las críticas de sus compañeros de panel (Ana Bárbara y Lolita Cortés).

El productor musical, mercadólogo y mánager dejará de lado su papel como crítico musical y sacará sus habilidades para la cocina, tal como demostró el pasado 10 de julio cuando publicó una fotografía en su cuenta de Instagram en donde presumió haber preparado 2 pays de manzana.

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Alejandra Toussaint

Una de las participantes más polémicas que han participado en Survivor México es Alejandra Toussaint, quien creó el bando de las “Hienas” junto a Paco Pizaña y Gary Centeno, una tercia que fue querida y odiada por muchos.

‘La Hiena Mayor’ protagonizó diversas polémicas en el reality de supervivencia, principalmente con Cynthia González; sin embargo, ahora buscará hacer presa de sus platillos a los jueces de MasterChef Celebrity y mostrar lo que aprendió durante su estancia en Francia, país que se caracteriza por su exquisita gastronomía.

Macky Gónzalez

La tripleta de participantes polémicos de MasterChef Celebrity no podía estar completa sin la presencia de Macky González, quien participó en la primera y quinta edición del Exatlón México e incendió el reality show deportivo con sus constantes e incendiarias declaraciones.

González protagonizó diversas polémicas con Ana Lago, Osirys, Pato Araujo, entre otros, ahora buscará sacar esa garra que la caracterizó en el Exatlón, pero ahora en una faceta totalmente diferente y donde la resistencia y fuerza física no tienen tanta injerencia sino las habilidades para la cocina.