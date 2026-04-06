ÚLTIMA HORA: Abren el casting para MasterChef 24/7 en Venga La Alegría; fechas y cómo asistir

La mañana de este lunes 6 de abril 2026, Venga la Alegría dio un anuncio que llenó de esperanzas a todas esas personas que quieren formar parte del nuevo formato de MasterChef México 24/7, ya que, en estos días se abrirán las puertas del foro para que se lleve a cabo el casting presencial y formar parte de la cocina más famosa de México.

Para este 2026 MasterChef México se renueva con un nuevo formato donde los cocineros serán observados las 24 horas del día por el público, este proyecto que se estrenará por primera vez a nivel mundial en nuestro país, ha lanzado el llamado a través de Venga la Alegría para que se realice una invitación y acudir al casting de forma presencial, en él los concursantes tendrán la oportunidad de presentar su mejor platillo y darlo a conocer al jurado, asimismo, deberán explicar su amor por la cocina, la receta que utilizaron y sobre todo mostrar su mejor actitud.

¿Cuándo es el casting presencial para ser parte de MasterChef México24/7?

Durante la emisión de hoy, Kristal Silva y el exparticipante de MasterChef, Ismael Zhu revelaron que las personas que han tenido dificultades para poder registrarse o mandar su casting digital, tendrán la oportunidad de acudir a las instalaciones de Tv Azteca Ajusco en la Ciudad de México, este miércoles 15 de abril 2026 para poder realizar su casting presencial.

Para obtener más detalles, te invitamos estar al pendiente del matutino, ya que ahí se revelará más información para todos aquellos interesados que buscan ser un gran chef.

¿Cómo puedo hacer el casting de MasterChef si no puedo acudir de forma presencial?

Recuerda que para ser parte de los participantes que buscan un mandil y formar parte de MasterChef México 24/7 puede realizar tu registro vía Web, solo tienes que llenar un formulario con información personal, aceptar términos y condiciones y finalmente, mandar un video con ciertas características