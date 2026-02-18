MasterChef 2026: Las 7 preguntas que debes RESOLVER para ser parte del casting del nuevo formato 24-7

¿Estás listo para formar parte de la cocina más famosa de México?, si es así recuerda que para ser parte de la historia de este nuevo formato 24/7 deberás empezar con el registro de tus datos para continuar y poder ser parte del Casting Digital, el cual se basara en contestar un formulario con preguntas personales a través de un video de 3 minutos, durante ese tiempo tienes la oportunidad de mostrarte tal cual eres y demostrar tu pasión por la cocina.

¿Cómo puedo inscribirme a MasterChef México 24/7 y cuáles son los requisitos?

Para esta nueva edición de MasterChef México 24/7 cualquier persona podrá registrarse y avanzar en el proceso de selección para pelear por el codiciado mandil 2026, esto sin importar tu profesión, oficio, género, sexo y edad, siempre y cuando seas mayor de edad, además, de considerar que en dado caso de ser parte de los cocineros seleccionados deberás tu vida habitual por al menos 3 meses.

Otro de los requisitos es llenar un formulario el cual ya esta abierto al público dando clic aquí, y mandar un video de máximo 3 minutos en formato horizontal y respondiendo 7 preguntas que se te dará a conocer durante tu registro.

¿Cuáles son las preguntas que debo contestar para hacer el casting digital de MasterChef 24/7?

Si ya estás decidido a mandar tu material para conocerte y formar parte de la cocina más famosa de México considera que debes responder las siguientes preguntas. ¡Mucha suerte!



Cuéntanos por qué deberías ser parte de la nueva temporada de MasterChef. (Recuerda que en esta temporada el nivel de cocina sube drásticamente)

Relata tu historia personal en relación a la cocina

¿Cuál es tu nivel gastronómico, has tomado clases?

¿Cuáles recetas preparas que sean sobresalientes?

Describe los rasgos de tu personalidad que mejor te caracterizan

En pocas palabras, dinos cómo te imaginas siendo participante de MasterChef

¿Cuáles serían tus mayores habilidades para generar contenido?