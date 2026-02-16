MasterChef 24/7 abre casting en México: así puedes formar parte del reality culinario más famoso
¡Prepárate para formar parte de la cocina más famosa de México en su nuevo formato y sé parte de MasterChef 24/7 formando parte del casting! Aquí te decimos cómo.
Sin duda, uno de los realities culinarios más importantes llega con su nueva edición 24/7, pero ¿te imaginas formar parte de los concursantes y aspirantes a cocineros, conocer a grandes chefs y que durante los retos te ayuden a mejorar tus dotes en la cocina? Pues esto es totalmente posible.
Ya se abrió el casting de MasterChef 24/7, y para poder ser parte solo tienes que llenar el pequeño formulario que aparece a continuación.
No pierdas esta oportunidad y lleva tus platillos a otro nivel formando parte del gran casting para integrarte a MasterChef, el reality que ha conquistado a millones de espectadores.