Cómo hacer el pastel Red Velvet con frutos rojos de MasterChef 24/7: receta paso a paso
Esta es la forma de preparar el pastel que conquistó el paladar de los chefs de MasterChef México 2026
El reto de salvación de este viernes por la noche para 12 cocineros de MasterChef 24/7 los enfrentó a la repostería. Los participantes debieron elaborar y decorar 6 tipos de pastel para librarse del delantal negro. Quienes no superaron el desafío tendrán que enfrentarse este domingo de eliminación, sin embargo, alguno se deberá ir a casa.
Julio, como ganador del pin del chef, debió seleccionar los pasteles para cada pareja. A Nash y María les dio el pastel de Red Velvet con frutos rojos y las compañeras superaron el reto, lo que las llevó a subir al balcón. Esta es la receta del postre paso a paso.
La receta del pastel de Red Velvet con frutos rojos que salvó a María y Nash en MasterChef 24/7
Ingredientes para el bizcocho:
- 150 g harina
- 60 g cocoa
- 180 g azúcar
- 3 huevos
- 90 ml leche
- 75 ml aceite
- 3 g polvo para hornear
- 1 pizca de sal
- 5 ml vainilla
Para encamisar los moldes:
- 50 g mantequilla
- 120 g mantequilla
Preparación paso a paso:
- Mezclar en el bowl de batidora harina, cocoa y polvo para hornear.
- Agregar azúcar, huevos, aceite, buttermilk y colorante y batir con globo hasta integrar todos los ingredientes.
- Raspar las paredes del bowl con ayuda de un miserable y batir 2 minutos más.
- Engrasar tres moldes de 15 cm, colocar papel encerado en base y paredes, verter en partes iguales.
- Hornear a 180°c durante 20–25 minutos o hasta que al insertar un palillo salga limpio.
- Desmoldar y enfriar en abatidor.
Ingredientes para el relleno (frutos rojos):
- 300 g frutos rojos
- 80 g azúcar
- 25 g fécula de maíz
Preparación:
- Colocar todos los ingredientes en una olla.
- Cocinar a fuego medio hasta que espese ligeramente.
- Enfriar completamente antes de usar.
Ingredientes para la cobertura:
- 150 g queso crema
- 80 g mantequilla
- 120 g azúcar glass
- 5 ml vainilla
Preparación:
- Acremar la mantequilla con la mitad del azúcar en el bowl de la batidora con globo hasta que esté en consistencia de pomada retirar y reservar en un bowl.
- Acremar el queso con la otra mitad del azúcar, cuando este en consistencia pomada agregar poco a poco la mantequilla que ya teníamos pomada para evitar grumos.
- Batir hasta suavizar y agregar vainilla.
Frutos rojos para decorar:
- Blueberry
- Zarzamora
- Fresa
- Frambuesa
MasterChef 24/7: ellos son los cocineros que tienen delantal negro y podrían quedar fuera de la competencia
- Carmen
- Javier "La Chuleta Metalera"
- Michelle
- Antrax
- Jazmín
- Camila
- Claudia
- Pablo
- Arturo
- Luis
- Lancer
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