Cómo hacer el pastel Red Velvet con frutos rojos de MasterChef 24/7: receta paso a paso

El reto de salvación de este viernes por la noche para 12 cocineros de MasterChef 24/7 los enfrentó a la repostería. Los participantes debieron elaborar y decorar 6 tipos de pastel para librarse del delantal negro. Quienes no superaron el desafío tendrán que enfrentarse este domingo de eliminación, sin embargo, alguno se deberá ir a casa.

Julio, como ganador del pin del chef, debió seleccionar los pasteles para cada pareja. A Nash y María les dio el pastel de Red Velvet con frutos rojos y las compañeras superaron el reto, lo que las llevó a subir al balcón. Esta es la receta del postre paso a paso.

La receta del pastel de Red Velvet con frutos rojos que salvó a María y Nash en MasterChef 24/7

Ingredientes para el bizcocho:



150 g harina

60 g cocoa

180 g azúcar

3 huevos

90 ml leche

75 ml aceite

3 g polvo para hornear

1 pizca de sal

5 ml vainilla

Para encamisar los moldes:



50 g mantequilla

120 g mantequilla

Preparación paso a paso:



Mezclar en el bowl de batidora harina, cocoa y polvo para hornear. Agregar azúcar, huevos, aceite, buttermilk y colorante y batir con globo hasta integrar todos los ingredientes. Raspar las paredes del bowl con ayuda de un miserable y batir 2 minutos más. Engrasar tres moldes de 15 cm, colocar papel encerado en base y paredes, verter en partes iguales. Hornear a 180°c durante 20–25 minutos o hasta que al insertar un palillo salga limpio. Desmoldar y enfriar en abatidor.

Ingredientes para el relleno (frutos rojos):



300 g frutos rojos

80 g azúcar

25 g fécula de maíz

Preparación:



Colocar todos los ingredientes en una olla. Cocinar a fuego medio hasta que espese ligeramente. Enfriar completamente antes de usar.

Ingredientes para la cobertura:



150 g queso crema

80 g mantequilla

120 g azúcar glass

5 ml vainilla

Preparación:



Acremar la mantequilla con la mitad del azúcar en el bowl de la batidora con globo hasta que esté en consistencia de pomada retirar y reservar en un bowl. Acremar el queso con la otra mitad del azúcar, cuando este en consistencia pomada agregar poco a poco la mantequilla que ya teníamos pomada para evitar grumos. Batir hasta suavizar y agregar vainilla.

Frutos rojos para decorar:



Blueberry

Zarzamora

Fresa

Frambuesa

MasterChef 24/7: ellos son los cocineros que tienen delantal negro y podrían quedar fuera de la competencia

Carmen

Javier "La Chuleta Metalera"

Michelle

Antrax

Jazmín

Camila

Claudia

Pablo

Arturo

Luis

Lancer



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