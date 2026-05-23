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Cómo hacer el pastel Red Velvet con frutos rojos de MasterChef 24/7: receta paso a paso

Esta es la forma de preparar el pastel que conquistó el paladar de los chefs de MasterChef México 2026

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Estso son los ingredientes y la forma de preparar el pastel red velvet que salvó a María y Nash

Escrito por: Karla Orona | DR

El reto de salvación de este viernes por la noche para 12 cocineros de MasterChef 24/7 los enfrentó a la repostería. Los participantes debieron elaborar y decorar 6 tipos de pastel para librarse del delantal negro. Quienes no superaron el desafío tendrán que enfrentarse este domingo de eliminación, sin embargo, alguno se deberá ir a casa.

Julio, como ganador del pin del chef, debió seleccionar los pasteles para cada pareja. A Nash y María les dio el pastel de Red Velvet con frutos rojos y las compañeras superaron el reto, lo que las llevó a subir al balcón. Esta es la receta del postre paso a paso.

La receta del pastel de Red Velvet con frutos rojos que salvó a María y Nash en MasterChef 24/7

Ingredientes para el bizcocho:

  • 150 g harina
  • 60 g cocoa
  • 180 g azúcar
  • 3 huevos
  • 90 ml leche
  • 75 ml aceite
  • 3 g polvo para hornear
  • 1 pizca de sal
  • 5 ml vainilla

Para encamisar los moldes:

  • 50 g mantequilla
  • 120 g mantequilla

Preparación paso a paso:

  1. Mezclar en el bowl de batidora harina, cocoa y polvo para hornear.
  2. Agregar azúcar, huevos, aceite, buttermilk y colorante y batir con globo hasta integrar todos los ingredientes.
  3. Raspar las paredes del bowl con ayuda de un miserable y batir 2 minutos más.
  4. Engrasar tres moldes de 15 cm, colocar papel encerado en base y paredes, verter en partes iguales.
  5. Hornear a 180°c durante 20–25 minutos o hasta que al insertar un palillo salga limpio.
  6. Desmoldar y enfriar en abatidor.

Ingredientes para el relleno (frutos rojos):

  • 300 g frutos rojos
  • 80 g azúcar
  • 25 g fécula de maíz

Preparación:

  1. Colocar todos los ingredientes en una olla.
  2. Cocinar a fuego medio hasta que espese ligeramente.
  3. Enfriar completamente antes de usar.

Ingredientes para la cobertura:

  • 150 g queso crema
  • 80 g mantequilla
  • 120 g azúcar glass
  • 5 ml vainilla

Preparación:

  1. Acremar la mantequilla con la mitad del azúcar en el bowl de la batidora con globo hasta que esté en consistencia de pomada retirar y reservar en un bowl.
  2. Acremar el queso con la otra mitad del azúcar, cuando este en consistencia pomada agregar poco a poco la mantequilla que ya teníamos pomada para evitar grumos.
  3. Batir hasta suavizar y agregar vainilla.

Frutos rojos para decorar:

  • Blueberry
  • Zarzamora
  • Fresa
  • Frambuesa

MasterChef 24/7: ellos son los cocineros que tienen delantal negro y podrían quedar fuera de la competencia

  • Carmen
  • Javier "La Chuleta Metalera"
  • Michelle
  • Antrax
  • Jazmín
  • Camila
  • Claudia
  • Pablo
  • Arturo
  • Luis
  • Lancer

Puedes votar para salvar a tu favorito desde este momento en la siguiente liga: masterchefmx.tv/vota y recuerda que tienes 10 votos para repartir entre tus cocineros favoritos.

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