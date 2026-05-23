¿Cómo votar en MasterChef 24/7? La lista COMPLETA de los participantes que están en riesgo de eliminación

La semana 1 en MasterChef 24/7 estuvo llena de momentos emocionantes, clases de cocina con los "Maestros del fuego", exigentes pruebas con los chefs y fuertes regaños. Ahora hay 11 participantes que aunque están en riesgo de quedar eliminados de la cocina más famosa de México, todavía pueden ser salvados por el público.

Para hacerlo hay que apoyar por los cocineros que están en "la cuerda floja" a través de las votaciones en el sitio de Azteca UNO. El procedimiento es muy sencillo, pues solo se debe entrar al siguiente enlace y repartir los 10 puntos GRATIS entre tus concursantes favoritos.

MasterChef 24/7: ellos son TODOS los cocineros que tienen delantal negro y podrían quedar fuera de la competencia

Carmen

Javier "La Chuleta Metalera"

Michelle

Antrax

Jazmín

Camila

Claudia

Pablo

Arturo

Luis

Lancer (que desde el lunes recibió el delantal negro como consecuencia de su mal comportamiento en la cocina de MasterChef 24/7

Por lo que son estos 11 participantes los que el domingo tendrán que demostrar por qué se merecen seguir en la competencia y comprobar que tienen el nivel necesario. Sus platillos serán evaluados por los chefs y se irá definiendo quiénes se salvan, además de que durante la transmisión del domingo 24 de mayo en Azteca UNO se dará a conocer quién es el cocinero que tuvo más votos.

¿Quiénes son los cocineros que están SALVADOS en la semana 1 de MasterChef 24/7?

¿Dónde ver MasterChef 2026? Así puedes seguir la transmisión 24/7

Si no te quieres perder ni un solo detalle de lo que pasa en el Universo MasterChef 24/7, puedes seguir las transmisiones en vivo por el sitio web de Azteca UNO; también el canal de YouTube y TikTok de MasterChef México. Las cámaras de acceso total están disponibles en Disney+; de lunes a viernes a las 20:30 horas o el domingo a las 20:00 horas a través de la señal de Azteca UNO.