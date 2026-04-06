Votaciones de MasterChef 24/7
MasterChef 24/7 ya abrió sus puertas y, además de seguir cada reto dentro de la cocina más famosa de México, el público ahora tendrá la oportunidad de formar parte del reality de una manera muy especial.
A través de las votaciones, los seguidores podrán influir en algunas decisiones que impactarán directamente a los participantes. Desde apoyarlos en momentos clave hasta ponerlos a prueba en dinámicas inesperadas, cada elección podría cambiar el rumbo de la competencia.