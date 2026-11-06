María Vargas será la mexicana de 28 años que se encargará de representar a México en el Miss Universo 2026, uno de los certámenes de belleza más importantes a nivel internacional.

Además de ser una modelo con varios años de participar en otros concursos, se destaca por ser licenciada en negocios internacionales, empresaria y escritora. También se le conoce como “La Reina de los Problemas”, nombre que se debe al libro que escribió, en la que relata el accidente que cambio su vida, hablando sobre la superación personal que tuvo que experimentar.

¿De dónde es María Vargas, Miss México?

María Guadalupe Vargas Naranjo, también conocida como “La Reina de los Problemas”, es originaria de Jalisco, en donde tuvo un origen humilde de un rancho.

Quien se enfrentó a 32 candidatas a nivel nacional el 29 de agosto en Baja California Sur. Dentro de las finalistas se encontraban Mariana Macías (Michoacán), Fernanda Abaroa (Guerrero), Génesis Vera (Veracruz) y Ximena Ochoa (CDMX). María Vargas al ser la representante de México para Miss Universo 2026, recibió la corona de Fátima Bosch.

¿Cuándo y dónde será el Miss Universo 2026?

El Miss Universo 2026 se realizará el 24 de noviembre del 2026, donde la sede será en San Juan (Puerto Rico); sin embargo, todo el gran evento tendrá inicio desde el 11 de noviembre al darse la bienvenida a las participantes, manteniendo el siguiente calendario:

12 de noviembre: Reunión en el Beach Club, además de un meet and greet con Fátima Bosch, la Miss Universo 2025.

13 de noviembre: Reunión en la playa del Caribe Hilton Hotel.

14 de noviembre: Luz de Esperanza.

16 de noviembre: Belleza que trasciende el universo.

17 de noviembre: Regalos del Universo.

18 de noviembre: Meet and Greet entre las delegadas.

20 de noviembre: Una noche para la memoria.

21 de noviembre: Presentación del Traje Típico.

22 de noviembre: La competencia preliminar.

24 de noviembre: Gran final.

Durante esos días veremos la participación de María Vargas junto a las demás delegadas, por lo que cada movimiento o acción que haga será fundamental para poder llegar a la final.