¿Quién es María Vargas? Conoce a la nueva Miss Universo México 2026

¡Tenemos nueva Miss Universo México 2026! Tras un año representando tierras aztecas, Fátima Bosch termina su reinado y abre paso a su sucesora: María Vargas (Miss Jalisco), quien será la encargada de representar al país en la próxima edición del certamen de belleza más importante del mundo tras resultar vencedora la noche de este sábado, 29 de agosto. A continuación te contamos más sobre la joven que, seguramente, pondrá el nombre de México en alto.

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¿Quién es María Vargas, la nueva Miss Universo México 2026?

María Vargas será la encargada de representar a México en Miss Universo 2026. La jalisciense de 28 años, quien se convierte en la sucesora oficial de Fátima Bosch, cuenta con una vasta experiencia en el mundo del modelaje, aunque también se desempeña como escritora y tiene una licenciatura en Negocios Internacionales.

De hecho, su discurso sobre la identidad y resiliencia fue uno de los más aplaudidos a lo largo del certamen. A través de este, María plasmó su propia historia para inspirar a otras mujeres. Entre sus proyectos más importantes se encuentra “Miss Trouble”, libro en el que relata su experiencia ante las críticas y los juicios que ha enfrentado a lo largo de su carrera.

¿Cuántas veces ha ganado México el certámen de Miss Universo?

México es de los países que más coronas de Miss Universo posee. Nuestra nación está empatada con Filipinas con cuatro coronas. Posteriormente, sigue Puerto Rico con cinco títulos ganados, seguido por Venezuela con siete y Estados Unidos con nueve, siendo el país con más coronas en la historia del certámen.

Las representantes mexicanas que han resultado victoriosas al llevarse la corona son:



Lupita Jones (1991)

(1991) Ximena Navarrete (2010)

(2010) Andrea Meza (2020 - 2021)

(2020 - 2021) Fátima Bosch (2025)

¿Cuándo es Miss Universo 2026?

Miss Universo 2026 tendrá lugar el próximo 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico. ¿Será que María Vargas le pueda otorgar su quinto título a México? Por ahora, no queda más que esperar a que llegue el gran día.