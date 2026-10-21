Miss Universo 2026: Dos reinas de belleza se bajan del concurso; ¿por qué?

A poco más de un mes de que se lleve a cabo la ceremonia del certamen de belleza más importante de todo el mundo, Miss Universo, en su edición número 75, dos participantes del concurso han renunciado al título y corona; se trata de las modelos Sophia Maria Osako y Tamara Rogouski, mismas que representaban a República Checa y Argentina respectivamente.

Miss Universo 2026: ¿Por qué Sophia Maria Osako decidió darse de baja del concurso?

La modelo Sophia Maria Osako, quién ganó el certamen Miss Universe Czech Republic el presente año anunció de forma oficial que no será parte de Miss Universo 2026; así lo dió a conocer el pasado 15 de octubre. La organización internacional estuvo de acuerdo con la decisión tomada. Sobre la razón de renunciar a la corona, Sophia dió a conocer que tiene como objetivo desarrollar actividades dentro de la representación interna de la marca Miss Universe además de que también expresó que busca llevar a cabo proyectos personales y profesionales.

Este 21 de octubre se dará a conocer en una conferencia de prensa convocada por Miss Universe Czech Republic en el Palacio Lobkowicz el nombre de la concursante de la edición 75 de Miss Universo, misma que viajará a Puerto Rico para representar a República Checa.

Miss Universo 2026: ¿Por qué Tamara Rogouski decidió darse de baja del concurso?

A través de un comunicado, la organización nacional Miss Universo Argentina dió a conocer que la modelo soberana Tamara Rogouski no formará parte de la edición 75 de Miss Universo. Sobre los detalles, se reveló que son estrictamente personales, sin embargo la organización expresó todo su apoyo y cariño a la modelo, quién atraviesa un momento importante. Por su parte, será la modelo Daiana Pereira quién represente a Argentina en el certamen de belleza internacional, esto debido a que la concursante fue la primera finalista en el concurso Miss Universo Argentina 2026

Miss Universo 2026: Fecha y hora exacta del certamen de belleza

La 75.ª edición de Miss Universo se llevará a cabo el próximo martes 24 de noviembre de 2026 a las 8:00 p. m. (hora local de Puerto Rico). En México esta hora corresponde a las 6:00 p. m. La transmisión de la ceremonia se podrá ver a través del canal oficial de Miss Universo en YouTube (OfficialMissUniverse).

