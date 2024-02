Esta foto demostraría la infidelidad de Peso Pluma a Nicki Nicole

La novela entre Nicki Nicole y Peso Pluma sigue regalándonos nuevos e interesantes capítulos, sobre todo después de que Sonia Sahar, mujer que ha sido señalada como la tercera en discordia rompiera el silencio, pero también por una nueva fotografía que se ha filtrado y que demostraría la infidelidad de ‘La Doble P’.

¿Qué dijo Sonia Sahar? En un principio la influencer no dio más detalles de su publicación y la frase quedó libre a la interpretación. “No crean todo lo que escuchan en los medios. Siempre hay dos lados de la misma historia”.





Sin embargo, la cosa no quedó ahí y la modelo e influencer publicó un video, donde explicó que aunque sabía quién era Peso Pluma, no estaba al tanto de su vida privada, por lo tanto no sabía si tenía novia o no. También les pidió a los fans de Nicki Nicole que, por favor, detengan cualquier acto de acoso, ya que nunca fue su intención interferir en ninguna relación y mucho menos hacerle daño a nadie.

“Mi nombre es Sahar, soy influencer de Los Ángeles y quería venir a hablar de lo que está pasando, porque esto se está saliendo de proporción… Sí sé quién es Peso Pluma; pero no sé español, no estoy enterada de las noticias en español. No sé de su vida personal ni de su relación actual”, señaló.

“No sé quién es ella (Nicki Nicole), pero quiero pedir que paren el bullying, porque no es la persona que soy. No tenía intenciones de que ellos rompieran ni nada por el estilo”, agregó Sonia Sahar y dejó en claro que es todo lo que dirá por el momento.

¿Se filtró una nueva fotografía de la infidelidad de Peso Pluma?

En redes sociales salió a la luz una nueva fotografía que mostraría que el intérprete de “Ella baila sola”, “Qlona”, “Luna”, “Bellakeo”, “La people”, “Lady Gaga” y “Rompe la Dompe”, entre otras, sí le fue infiel a Nicki Nicole en un antro de Las Vegas.

En la fotografía, Peso Pluma estaría hablando de cerca con Sonia Sahar, ambos tomados de la mano, de espaldas y se puede confirmar que se trata del cantante porque lleva puesta la misma ropa con la que fue captado en el Super Bowl. La imagen fue compartida en “X” (antes Twitter) por la usaría @bootycara, quien asegura que estuvo en el mismo lugar que Peso Pluma.