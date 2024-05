¿Te perdiste el episodio 71 de Café con Aroma de Mujer hoy 6 de mayo? Lucrecia confiesa toda la verdad a Paula Vallejo

En Café con Aroma de Mujer, Margarita le confiesa a Gaviota que empezó una relación sentimental con Leonidas. Sebastián verifica que en las bodegas hay café de buena calidad, pero, por otro lado, Salinas le informa que Carlos Mario sólo tiene pasilla en sus bultos de café. Carlos Mario discute con Marcia porque Iván la llamó al celular; le hace saber que quiere tener un hijo con ella. Martín abandona el apartamento con sus maletas, dispuesto a huir del país.

Leonidas le pregunta a Margarita por Wilson, y le advierte que se meterá en problemas legales si sigue trabajando con Carlos Mario. Gaviota se entera que Marcia está en la finca de Carlos Mario y sospecha que él la llevó a la fuerza. El teniente Salgado le informa a Iván que en el celular de Eduardo encontraron un chat con Tejeiros, con quien tiene negocios ilegales, y le informa que Martín Tejeiros es un estafador internacional buscado por la Interpol.

Lucrecia busca a Paula en la casa Vallejo y le pide que no vaya a la iglesia porque Martín está huyendo del país. Paula corrobora que las pertenecías de Martín no están en el apartamento, y de inmediato le cuenta a Iván que Lucrecia y Tejeiros eran amantes. Sebastián le confirma a Marcela que no habrá boda, y ella se lo informa a los invitados en la iglesia. Salgado despliega a sus hombres para encontrar a Martín en el aeropuerto, pero no logran hallarlo. Iván le cuenta a Lucía que su papá estaba en negocios raros con Tejeiros. Lucrecia y Martín conversan por teléfono; ella le confirma que lo delató porque descubrió sus mentiras.