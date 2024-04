La indirecta de Nicki Nicole a Peso Pluma tras video con otra mujer

La historia entre Nicki Nicole y Peso Pluma parecía haber quedado en el pasado, pero un video filtrado en redes sociales ha reavivado el drama entre ambos artistas. En el clip, se ve al cantante mexicano agarrado de la mano con una mujer en un festival de música, lo que ha hecho que muchos interpreten los recientes mensajes de la argentina en Instagram como indirectas hacia el mexicano.

Filtran video de Peso Pluma con otra mujer en festival musical

El pasado 12 de abril, Peso Pluma conquistó el escenario de Coachella ofreciendo una presentación que se convirtió en una de las más comentadas del festival. Ahí, la “Doble P” rindió homenaje a las leyendas del regional mexicano y compartió el mismo con grandes figuras que han sido importantes en su trayectoria musical.

Sin embargo, la atención en redes sociales no se centró solo en la presentación de Hassan Emilio Kabande Laija, pues un video viral lo muestra acompañado de una chica misteriosa durante el festival. En las imágenes, se ve al cantante escoltado por su seguridad mientras camina junto a la mujer, cuya identidad se desconoce pero se presume que es la persona con la que pudo haber engañado a Nicki Nicole.

Nicki Nicole lanza dardos a Peso Pluma tras video con otra mujer

Tras la viralización del video, Nicki Nicole publicó un mensaje en Instagram que muchos interpretaron como una indirecta hacia Peso Pluma. En el post, la cantante argentina parece referirse a alguien que está en una nueva relación pero que sigue pensando en ella.

“Sé que estás con otra pero pensando en mí y le das los besos que algún día te di”, dice la publicación de Nicki Nicole realizada justo después de la filtración del video.

No obstante, esta no es la única publicación que se ha relacionado con Peso Pluma. La más reciente de la cantante también ha sido interpretada por algunos usuarios como una indirecta para su expareja: “A quién vas a engañar, a quién le vas a mentir diciendo que no me extrañas”, dice el mensaje.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales a las indirectas de Nicki Nicole a Peso Pluma?

Las publicaciones de Nicki Nicole han generado un gran revuelo entre sus seguidores, quienes se preguntan si realmente se trata de indirectas para Peso Pluma o simplemente son coincidencias: “¿La indirecta va para Peso Pluma?”, “Pero bien que estás al pendiente de lo que hace Hassan, ya superalo” y “Sí, hombre, ya superalo”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.