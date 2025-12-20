De una compra diaria a una nueva aventura: historias reales que arrancaron con BYD

El pasado 10 de diciembre, en Monterrey, BYD y Soriana celebraron la entrega de los premios principales ante la mirada de invitados y colaboradores. Los protagonistas fueron los ganadores, quienes compartieron su experiencia y agradecieron a BYD por convertir un sueño en realidad.

Cada vehículo entregado representa algo más que movilidad: simboliza nuevas oportunidades, viajes por comenzar y una forma distinta de avanzar. Desde la potencia de la BYD SHARK , hasta la versatilidad de Yuan Pro y el carácter urbano del Dolphin Mini, la tecnología eléctrica se convirtió en parte de historias reales.

La alianza entre BYD y Soriana reafirma que innovar también es reconocer la lealtad del consumidor y celebrar esos pequeños actos cotidianos que, de pronto, se transforman en grandes logros.

