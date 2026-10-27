Kevin Jonas compartió por accidente una foto suya desnudo; ¿a quién se la mandó?

En una de sus más recientes entrevistas, Kevin Jonas confesó que de manera bastante particular mandó una foto donde salió él desnudo... a un sitio donde no debía hacerlo. Afortunadamente, el chat donde se cargó dicho elemento fotográfico fue prudente con el manejo del archivo y eliminó el contenido. En dicho espacio de comunicación estaban sus hermanos, quienes no le perdonaron y le fastidiaron con tremendo fallo de su parte.

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¿Por qué Kevin Jonas mandó una foto desnudo a un chat grupal?

Al principio, parece que la foto de Kevin Jonas se había mandado a un chat de hermanos, pero el problema era más grande todavía. Y es que juntos forman parte de un grupo donde se dedican a animar a los Giants de Nueva York de la NFL. Dicho espacio fue donde terminó la postal al natural de uno de los hermanos de la legendaria banda de pop.

Cuando Kevin vio dicha postal, comentó: “Chicos, borren la foto, lo siento… Que me j..an la vida… Chicos, es solo una broma… La foto tiene espejos y no me di cuenta. Y fue en nuestro baño y tomé la foto mientras me duchaba”. Esto en referencia a lo increíble que fue el tomarse foto en el contexto de una ducha, donde quería presumir el anuncio en la gran televisión donde lo vio.

Sin embargo, sus hermanos fueron los que liberaron la tensión cuando se percataron de que Kevin Jonas estaba completamente expuesto. Joe señaló que Kevin sí tiene una "televisión enorme" en su baño. "Pero hay espejos alrededor de la televisión y solo puedes ver... Una televisión grande y justo debajo hay un espejo y solo ves tu p..e".

@enews Kevin Jonas’ cheeks are burnin’ up over this flub. 😂 He shares more at the link in bio. (🎥: Hey Jonas!) ♬ original sound - E! News

¿Qué pasó con la foto de Kevin Jonas desnudo?

Aunque el grupo no era un asunto meramente familiar, Kevin Jonas agradeció la discreción del resto de los miembros de dicho chat. Al final la pieza fotográfica se borró, nadie la filtró y el mismo cantante prefirió cambiar el rumbo de la conversación, guiándolo hacia el apoyo de su equipo favorito de futbol americano: "¡Vamos, Giants!".