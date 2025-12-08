Explota la tensión en La Granja VIP: Eleazar Gómez provoca CAOS y se generan criticas contra Adal Ramones

¡ÚLTIMA HORA! Influencer Mercedes Roa fue atacada por cuatro hombres y fue hospitalizada
La famosa influencer relacionada al contenido futbolístico fue atacada en la madrugada del lunes 8 de diciembre. Esto se sabe de la salud de Mercedes Roa.
Tras el lanzamiento del documental de Karol G, los seguidores notaron que la cantante dejó de seguir a Feid de su TikTok y era la única persona a la que seguía
El luchador habló con Teo sobre la sanción que lo colocó como el primer nominado de la penúltima semana de La Granja VIP
Leo compartió en Instagram el principio que define su vida: Disciplina absoluta. Su entrenamiento es más intenso de lo que imaginábamos.
¿Eres vegano y no tienes ni idea de qué cocinar en Navidad? ¡No te preocupes! Aquí tenemos unas ideas sencillas para que tu cena quede deliciosa.
Alicia Villarreal, al final de una presentación, solicita que ya no ataquen a su hija Melenie Carmona por los comentarios que hizo en redes sociales
La noche se salió de control en La Granja VIP luego de que Eleazar Gómez y El Patrón protagonizaran un choque directo que terminó dividiendo a la casa y desatando las críticas hacia Adal Ramones por las acciones que tuvo hacia Kim.