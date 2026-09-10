Notas Del Día

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“Hace cuatro años perdí a mi papá”; así fue el emotivo tributo de Carlos Rivera a su padre en Zacatecas
Carlos Rivera se sumó a la celebración por el aniversario de la Ciudad de Zacatecas, en donde no dudó rendir homenaje a su padre.
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Oficial: implicados en el homicidio de Jonathan Meléndez ya fueron vinculados a proceso
Tras una audiencia de nueve horas, los implicados en el homicidio del músico Jonathan Meléndez y su familia ya fueron vinculados a proceso.
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Adriana Lavat, agradecida con la vida, tras el cuadro de fibromialgia que sufrió hace algunos años
Adriana Lavat celebró su cumpleaños y se mostró agradecida con la vida, pese al cuadro de fibromialgia que afectó su salud hace algunos años.
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Alex Fernández anuncia el lanzamiento musical de un nuevo miembro de la dinastía: “Está súper emocionada”
Alex Fernández anuncia el lanzamiento musical de su hermana América y comparte que su hija Mía también lleva la música en las venas.
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Lara Campos quiere hacer cine junto a Eugenio Derbez: “Es uno de mis mayores sueños”
Lara Campos revela que uno de sus más grandes sueños es poder hacer cine junto a Eugenio Derbez.
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¿Está estrenando romance? Jay de la Cueva rompe el silencio tras ser captado con una misteriosa mujer
Luego de que el lente de Ventaneando captara a Jay de la Cueva muy cariñoso con una misteriosa mujer, el músico rompe el silencio.
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Aleks Syntek vuelve a cargar contra el reguetón y hace frente a la funa: “No hay éxito si no hay crítica”
Aleks Syntek celebró 35 años de trayectoria con un gran show en Guadalajara, mismo en el que no dudó en volver a cargar contra el género urbano.
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¿Lo va a demandar? Maribel Guardia responde a cirujano plástico que usó su imagen sin autorización
Maribel Guardia reacciona al uso no autorizado de su imagen por parte de un famoso cirujano plástico para promocionar su trabajo: ¿Habrá demanda?
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“Yo no puedo hacerme cargo de ninguna situación”; Yordi Rosado se deslinda de su entrevista con Luis de Llano
Yordi Rosado se deslinda de su entrevista con Luis de Llano y sostiene que lo importante es que se haga justicia.
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“La Obscenidad de la Carne” se queda sin escenografía y vestuario tras un asalto en carretera
La obra “La Obscenidad de la Carne” se queda sin escenografía y vestuario tras ser víctimas de un asalto en carretera. Esto se sabe
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