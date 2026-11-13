La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó la Alerta Amarilla debido al pronóstico de bajas temperaturas que se registrarán durante la madrugada y mañana de este sábado 14 de noviembre de 2026.

Qué alcaldías resentirán el descenso térmico este sábado en la capital

De acuerdo con el aviso oficial difundido por la dependencia capitalina, las demarcaciones que enfrentarán las condiciones más frías son Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, ubicadas principalmente en las zonas altas y sur de la capital.

Medidas preventivas recomendadas ante el frío matutino en la ciudad

Ante el marcado descenso en el termómetro previsto para las primeras horas del día, las autoridades de Protección Civil exhortan a la población de estas seis demarcaciones a extremar precauciones para evitar enfermedades respiratorias.

Entre las acciones sugeridas destacan abrigarse adecuadamente cubriendo nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura, resguardar a mascotas del frío exterior, mantener una adecuada hidratación e ingerir alimentos ricos en vitaminas A y C, además de mantenerse atentos a las actualizaciones del pronóstico del tiempo emitidas por canales oficiales.

Cuidados en el hogar por el frío

Sellar las rendijas de puertas y ventanas con burletes adhesivos, cinta aislante o toallas enrolladas resulta fundamental para frenar las corrientes de aire helado que se filtran desde el exterior.

Asimismo, bajar las persianas y cerrar las cortinas gruesas en cuanto cae la tarde crea una barrera térmica efectiva contra el vidrio frío, mientras que cerrar las puertas de las habitaciones desocupadas permite concentrar el calor acumulado durante el día en las áreas donde la familia permanece más tiempo.

Evitar el uso de anafres, braseros o estufas de gas para calentar las habitaciones previene intoxicaciones mortales por monóxido de carbono, por lo que conviene optar por vestirse en capas dentro del hogar y utilizar cobertores térmicos al dormir.

De igual manera, si se emplean calefactores eléctricos, deben conectarse directamente a la toma de pared lejos de cortinas o muebles y apagarse antes de acostarse, además de ventilar la vivienda al menos diez minutos al mediodía para renovar el aire interior sin enfriar excesivamente los muros.