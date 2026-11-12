Investigadores del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC) de la UNAM advirtieron sobre la alta probabilidad de enfrentar una severa sequía durante la primavera del próximo año.

De acuerdo con los análisis científicos, las condiciones climáticas extremas estarán impulsadas por el desarrollo del fenómeno de El Niño, provocando que las temperaturas más elevadas y los periodos de escasez hídrica alcancen su punto crítico entre los meses de mayo y julio de 2027.

#BoletínUNAM Altas temperaturas alcanzarían su pico entre mayo y julio de 2027, explica Jorge Zavala > https://t.co/D4Ztxew7rP pic.twitter.com/I6oeTwh43X — UNAM (@UNAM_MX) November 12, 2026

Ante la magnitud de estas alteraciones atmosféricas, equipos científicos universitarios en conjunto con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el Servicio Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional del Agua integraron el primer Reporte Técnico de Seguimiento del evento de “El Niño” 2026 y 2027.

Consecuencias históricas por sequías

Para dimensionar los riesgos que enfrentará el territorio nacional, la investigadora posdoctoral Alejandra Straffon Díaz recordó lo ocurrido en los tres grandes eventos de “El Niño” muy fuerte registrados desde 1950, correspondientes a 1983, 1998 y 2016.

Precisó que durante mayo y junio del segundo año de cada ciclo se registraron temperaturas muy altas y precipitaciones mínimas en Oaxaca, Guerrero, Puebla, Estado de México, Ciudad de México y Tlaxcala, confirmando que estos episodios detonan reducciones severas de lluvia en el centro sur y sureste, ondas de calor primaverales y lluvias extremas en el noroeste.

Asimismo, la responsable de la Unidad de Informática para las Ciencias Atmosféricas del ICAyCC, Gabriela Reséndiz Colorado, advirtió que estas condiciones provocan incendios forestales, mayor calentamiento en el Pacífico mexicano, incremento en las posibilidades de huracanes y frecuentes frentes fríos con vientos intensos en el Golfo de México.