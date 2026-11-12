¡Se aproxima un temporal! Frente frío amenaza con lluvias torrenciales y temperaturas bajo cero

Las lluvias y el frío marcarán el pronóstico del clima en México este viernes 13 de noviembre. Ocho estados tienen previsión de precipitaciones fuertes a muy fuertes, mientras que el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigilancia sobre el frente frío número 5 y otros sistemas atmosféricos que influyen en las condiciones del país.

El panorama también incluye temperaturas de hasta -5 grados en zonas serranas y rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora; para quienes viven en el centro del país, la Ciudad de México y el Estado de México tendrán cielo nublado y posibilidad de chubascos durante la tarde.

¿Qué estados tendrán las lluvias más fuertes este viernes?

El pronóstico contempla precipitaciones de entre 50 y 75 milímetros en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. En estas entidades, las lluvias podrían presentarse con descargas eléctricas y rachas de viento.

La actividad también alcanzará a la península de Yucatán. Baja California, Campeche, Yucatán y Quintana Roo esperan acumulaciones de entre 25 y 50 milímetros.

En otras regiones habrá chubascos de menor intensidad. La Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León, Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Guerrero y Michoacán figuran entre las entidades con precipitaciones de 5 a 25 milímetros.

¿Dónde bajará más la temperatura y qué estados tendrán fuertes vientos?

El ambiente más frío se espera durante la madrugada en las zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango, donde los termómetros podrían marcar entre -5 y 0 grados Celsius.

También se prevén temperaturas de entre 0 y 5 grados en regiones montañosas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Puebla y Veracruz, entre otras entidades.

Por otra parte, Baja California, Sonora y Chihuahua podrían registrar rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora. El mismo intervalo se pronostica para la costa de Veracruz y el istmo y golfo de Tehuantepec.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex este viernes 13 de noviembre?

En el Valle de México dominará el cielo nublado. La mañana será fresca a templada, con bancos de niebla en zonas altas; por la tarde aumentará la temperatura y existe posibilidad de chubascos acompañados de descargas eléctricas.

En la Ciudad de México se espera una temperatura mínima de 12 a 14 grados y una máxima de 20 a 22. Para Toluca, Estado de México, el pronóstico indica mínimas de 8 a 10 grados y máximas de 18 a 20.

El viento será de componente norte, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora.