A Cada Quien Su Santo | Fotografiando el alma

Sergio y su hermano tienen mucho odio y rencor, pues, no han tenido una vida de fama y de lujos como Andrés, el hombre que le robo la fotografía que le dio todo a él y su familia. El padre de Sergio ya no quiere ver a sus hijos luchando por algo que ya no tiene sentido, pero sus hijos solo lo acusan de cobarde. Los hermanos idean un plan para provocarle el máximo dolor posible a Andrés y su familia.

