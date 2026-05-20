3 datos sorprendentes de la Guacamaya Roja y su situación en México

La fauna mexicana es extraordinariamente diversa y posiciona a México como uno de los países más megadiversos del mundo, albergando cerca del 10% de las especies registradas globalmente debido a su compleja geografía y variedad de ecosistemas.

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Debido a que en el territorio mexicano convergen la fauna de Norteamérica y de Sudamérica, se produce una mezcla única de especies emblemáticas como el jaguar, el águila real, el lobo gris mexicano, el oso negro y el berrendo. De cada uno se puede ahondar y mucho, pero en esta oportunidad nuestra mirada se posará en la Guacamaya Roja.

Guacamaya Roja en México

La Guacamaya Roja es un ave con una complejidad biológica y social asombrosa. Además de ser considerada un emblema visual del trópico mexicano. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente remarca que esta especie se distingue por su plumaje rojo escarlata y amarillo en las plumas cobertoras y secundarias de sus alas, así como por la ausencia de plumas en su rostro.

Además, precisa que actualmente se reconocen dos subespecies de Guacamaya Roja: la Ara macao cyanoptera, característica de México y América Central, y la Ara macao macao, característica de América del Sur.

Aunque su tamaño poblacional en México es desconocido, original e históricamente la Guacamaya Roja habitaba desde el sur de Tamaulipas hasta los estados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Chiapas, señala un informe de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

Curiosidades de la Guacamaya Roja

Esta especie es ampliamente admirada por sus colores y su belleza en los aires y al posarse en la vegetación. Al bucear en diferentes fuentes de información relacionadas con la Guacamaya Roja se desprenden algunas curiosidades que tienen que ver con su naturaleza y la batalla que libra por su supervivencia en México:

Son mayoritariamente "zurdas" y usan su pico como un tercer pie: La neurobiología de las guacamayas rojas es fascinante. Diversos estudios de comportamiento han demostrado que la gran mayoría de estos psitácidos tienen el lado derecho del cerebro más desarrollado, lo que se traduce en una clara preferencia por utilizar su pata izquierda para sostener, manipular y explorar el alimento, mientras que la derecha la usan como apoyo estructural.

Comen arcilla para neutralizar venenos y digerir lo que otros no pueden: Su dieta se basa en semillas, frutos y nueces de la selva. Muchas de las plantas tropicales de las que se alimentan desarrollan toxinas y compuestos químicos letales para protegerse de los depredadores. Las guacamayas rojas han desarrollado una resistencia asombrosa a estas sustancias gracias a la geofagia (el hábito de consumir suelo).

La dura realidad en México - un rescate contra reloj en la Selva Lacandona: Históricamente, el territorio de la guacamaya roja abarcaba una enorme franja de México, desde el sur de Tamaulipas hasta los estados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Chiapas. Lamentablemente, la destrucción masiva de su hábitat (el bosque tropical perennifolio) y el persistente saqueo de polluelos para el mercado ilegal de mascotas provocaron un colapso drástico.