Así debes limpiar el arenero de tu gato para prevenir las infecciones

El cuidado de las mascotas es sumamente importante para mantenerlos saludables y felices. Si tienes un gato en casa la higiene de su arenero es fundamental para evitar la propagación de infecciones.

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Los gatos tienen un sentido del olfato muy agudo por lo que si su arenero está sucio se van a sentir afectados mentalmente, pero también es un foco de bacterias y parásitos peligrosos. De esta manera el animal va a buscar otro sitio para hacer sus necesidades.

¿Cómo se debe desinfectar el arenero del gato?

Es importante que realices un orden lógico para poder eliminar las bacterias del arenero. El uso de productos adecuados es vital para no generar rechazo en la mascota.

Vaciado total: retirar toda la arena vieja una vez por semana; no intente reciclar sustrato usado.

Lavado neutro: utiliza agua tibia y jabón sin fragancia para no irritar el sensible olfato felino.

Desinfección estructural: aplica una solución suave de cloro, asegurando un enjuague exhaustivo posterior.

Secado absoluto: la humedad facilita la aparición de hongos y bacterias.

|Foto de Oleg Opryshko en Canva.

Nivel de arena: debes reponer el sustrato manteniendo una profundidad de 5 a 7 centímetros para que el gato pueda excavar.

Ubicación: coloca la caja en un lugar ventilado, siempre lejos de donde el animal recibe su comida.

Por otro lado, también debes tener en cuenta que la manipulación de la arena debe hacerse con guantes para prevenir el contacto con parásitos como el Toxoplasma gondii.

Si vives en un lugar con mucha humedad es probable que en la porosidad y arañazos se alojen bacterias. Ante esto es que debes cambiar la caja física por una nueva cada año. Además, se debe tener en cuenta que si el gato orina fuera del arenero puede deberse a un problema en la frecuencia de la limpieza.

Un gato saludable se sentirá seguro en su territorio. Es por esto que es indispensable mantener la higiene.