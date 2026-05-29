Cómo salvar tu jardín: 3 motivos para ahuyentar a las tuzas antes de que sea tarde

El suelo mexicano posee una gran riqueza en torno lo que la madre naturaleza tiene para ofrecer. Su flora y su fauna es una de las más variadas y maravillosas del mundo, motivo por el cual existen diferentes estudios que ponen a las especies bajo la lupa.

En cuanto a los animales que pueden apreciarse en México, las tuzas integran una gran variedad de roedores cavadores pertenecientes a la familia Geomyidae, los cuales habitan principalmente en madrigueras subterráneas que ellos mismos construyen.

¿Qué son las tuzas?

La diversidad de tuzas alrededor del planeta refleja su enorme importancia ecológica. Con 41 especies reconocidas y 20 de ellas en México, estos pequeños ingenieros del suelo cumplen una función vital: airean la tierra, mejoran su fertilidad y contribuyen al equilibrio de los ecosistemas donde habitan, según un informe difundido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo.

El escrito afirma que la presencia de tuzas no solo es un indicador de salud ambiental, sino también un recordatorio del valor de conservar y proteger a las especies que hacen posible la vida bajo y sobre la tierra.

¿Por qué ahuyentar a las tuzas?

Más allá de estos datos positivos en torno a las tuzas, en muchas zonas agrícolas mexicanas son consideradas una plaga debido a los daños que causan a los cultivos. Al respecto, estos roedores pueden aparecer en nuestro jardín y es por eso que pueden convertirse en inquilinos no deseados.

Aunque estos pequeños roedores subterráneos parecen inofensivos a simple vista, advierte la Inteligencia Artificial (Gemini), su actividad bajo la superficie puede convertirse en una auténtica pesadilla para cualquier espacio verde. En este punto, esta tecnología comparte 3 motivos cruciales para actuar y ahuyentar las tuzas antes de que causen daños irreversibles:

Destrucción total del sistema radicular: A diferencia de los topos comunes —que se alimentan principalmente de insectos y lombrices—, las tuzas son estrictamente herbívoras. Su dieta principal se basa en raíces, tubérculos y bulbos.



El peligro: Al cavar sus túneles, muerden y devoran las raíces de plantas, flores y arbustos. Una planta sana puede amanecer completamente seca o incluso ser "succionada" hacia el interior de la tierra porque se quedó sin su base.

Impacto a largo plazo: Pueden dañar gravemente las raíces de árboles jóvenes, debilitándolos hasta causar su muerte.

Inestabilidad del terreno y erosión: Las tuzas son excavadoras compulsivas. Un solo individuo puede crear una red de túneles sumamente compleja en cuestión de días, moviendo grandes cantidades de tierra hacia la superficie.



El peligro: Estos túneles dejan el suelo hueco por dentro. Con el paso del tiempo, el peso de los pasos, el corte de césped o el riego constante pueden hacer que el terreno colapse, generando baches y hundimientos peligrosos.

El problema estético: Los montículos de tierra en forma de abanico arruinan por completo la uniformidad del césped y entierran la vegetación baja.

Daños colaterales a sistemas de riego y cables: El hábito de roer de las tuzas no se limita a la comida; necesitan desgastar sus incisivos, que nunca dejan de crecer.

