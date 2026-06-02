Muere Dottie, famosa delfín de 39 años que formaba parte del parque SeaWorld y sometieron a una operación histórica

Por décadas, la delfín "Dottie" fue uno de los animales más famosos que residían en el parque SeaWorld San Diego, en California. Desafortunadamente, el mamífero murió a los 39 años de edad, según anunció el parque en sus redes sociales.

"La extrañará profundamente el equipo que la cuidó y los innumerables visitantes que pudieron conectar con ella a lo largo de su destacable vida", dice el comunicado que dio a conocer el deceso de "Dottie".

"Dottie", la delfín que fue operada por cálculos renales

El querido ejemplar nació en cautiverio, dentro del parque temático SeaWorld Orlando; sin embargo, pronto fue trasladada a San Diego y ahí pasó la mayor parte de su vida. Llegó a tener 4 crías, pero se desconoce si compartían hogar con ella o fueron trasladadas a otros lugares.

De acuerdo con el diario San Diego Union-Tribune, "Dottie" fue el primer delfín en recibir diálisis renal. Hace alrededor de 15 años se detectó que tenía cálculos renales y fue sometida a una operación por parte del urólogo Roger Sur, de la Universidad de California en San Diego. Aquella intervención le permitió vivir hasta el 31 de mayo de 2026.

El doctor Roger Sur llegó a hablar para la revista People sobre el evento fuera de lo común, poco después de la cirugía. "Estaba realmente desconcertado. Era desafiante, emocionante y aterrador. Si hubiera decidido patearme, porque yo estaba junto a su aleta caudal, eran 227 kilos contra 73", dijo el especialista. "Ella será el paciente que nunca olvidaré, no todos los días operas a un delfín".

"Dottie tuvo un extraordinario vínculo con su equipo de cuidadores. Esta relación fomentó la confianza que ayudaría a mantener su salud y permitir el diagnóstico cuando fue diagnosticada con cálculos renales en 2010", agrega el comunicado de SeaWorld Orlando.