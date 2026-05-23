Remedios efectivos para combatir la hormiga arriera en tus plantas

A lo largo y ancho del mundo existen diferentes especies de insectos que cumplen determinados e importantes roles en cada ecosistema. Sin embargo, algunos pueden convertirse en verdaderas plagas, atentando contra cultivos y plantas, y en otros casos representan un peligro para la vida de las personas.

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Las hormigas se encuentran entre los insectos más comunes y conocidos a nivel internacional. Estos pequeños seres suelen verse en jardines, el campo o hasta dentro de los hogares, demostrando un gran poder de adaptación en distintos tipos de suelo y hasta en árboles.

¿Qué es la hormiga arriera?

De acuerdo al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias de México, se han descrito cerca de 14,000 especies de hormigas en todo el mundo, pero se estima que puede haber hasta 30,000 especies. Al respecto, afirma que el grupo de hormigas que se consideran las plagas directas más importantes en los cultivos, son las cortadoras o arrieras.

La hormiga arriera se alimenta de hongos que sólo prosperan al ser cultivados y propagados por las mismas hormigas. Al respecto, el Instituto señala que estos insectos cortan hojas de una amplia variedad de plantas para usarlas como alimento (sustrato) para el hongo.

¿Cómo combatir a la hormiga arriera?

Por lo señalado anteriormente, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias advierte que las hormigas arrieras pueden destruir plantas en pocos días, afectando el rendimiento y producción de los cultivos, por lo que en el continente americano se les considera la quinta plaga de mayor impacto económico.

Ante esta amenaza para nuestras plantas, se le consultó a la Inteligencia Artificial (Gemini) sobre cómo combatir a estos insectos y salvar nuestro jardín. Esta tecnología precisó que para combatirlas y evitar llenar el jardín de químicos agresivos, la clave está en atacar su suministro de comida, desorientarlas o frenar su paso. Para conseguirlo, se detallan a continuación tres remedios caseros y ecológicos que realmente funcionan:

El truco del arroz (Control biológico desde adentro): Este es probablemente el método ecológico más eficiente a mediano plazo porque ataca directamente la supervivencia del hormiguero.



Cómo funciona: Las hormigas se llevan los granos de arroz al nido pensando que es un gran material para su hongo. Una vez dentro, el arroz absorbe la humedad, se expande y seca el hongo del que se alimentan. Sin comida, la colonia se debilita drásticamente.

Cómo aplicarlo: Triturá un poco de arroz blanco común (sin cocinar) para que los granos queden en pedazos más chicos y fáciles de transportar. Esparcí un par de puñados cerca de los caminos activos de las hormigas en un día seco.

Ojo: Si sumás un poco de sulfato de cobre al arroz machacado, potencias el efecto antifúngico dentro del nido, acelerando el proceso de eliminación del hongo.

Barreras físicas con resina, grasa o cintas: Si tenés árboles frutales o plantas específicas que querés salvar ya mismo, lo mejor es impedirles físicamente que suban al tronco.



Cómo funciona: La arriera es una caminadora incansable. Si creás un anillo pegajoso o resbaladizo en la base del tallo, no podrán trepar para cortar las hojas.

Cómo aplicarlo: Rodeá el tronco de la planta con una cinta plástica ancha (la de embalar al revés sirve, o cinta papel) a unos 20 o 30 centímetros del suelo. Sobre esa cinta, aplicá una capa de grasa mineral, vaselina pura o resina vegetal. Nunca pongas la grasa directo sobre la corteza de la planta para no dañarla. Las hormigas se quedarán pegadas o no podrán avanzar.

Infusión concentrada de ajo y ají (Repelente extremo): Si necesitás proteger las hojas bajas o arbustos pequeños donde es difícil poner barreras en el tronco, un spray fuerte las mantendrá alejadas por el olor y la irritación.

