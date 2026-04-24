Caminos de la Vida | Programa 24 Abril 2026

Conecta
Naomi está cansada de que su mamá la quiera controlar y, además, ordenarle que esté al pendiente de sus dos hermanos: “mi mamá dice que hay que ser mujer de la casa”.
Reyna se disculpa con su hijo por salir con alguien de su edad, pero no logra entender que está juzgando peor a su hija por salir con alguien de 27 años.
A David no le interesa quedar tras las rejas al amenazar al novio de su hermana, y por más que Rocío intente hacerlo entrar en razón a él no le importa quedar como un violento.
EN VIVO