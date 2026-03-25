OVNIS evitan un desastre nuclear a nivel mundial, así lo reveló un exoficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos

Un exoficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos reveló que, algunos OVNIS (Objetos Voladores No Identificados), tuvieron injerencia en la Guerra Fría cuando la nación de las Barras y las Estrellas tuvieron un conflicto con la Unión Soviética, de hecho, aseguró que los responsables evitaron un desastre nuclear que pudo haber perjudicado al planeta Tierra.

¿Qué dijo el exoficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos sobre los OVNIS?

Esta revelación se dio a conocer a través de un podcast “Danny Jones Podcast”, cuando Robert Salas, un veterano de 85 años aseguró que fue testigo de cómo los OVNIS fueron los responsables de deshabilitar algunos artefactos de Estados Unidos cuando él se desempeñaba como el encargado de supervisar el lanzamiento de misiles nucleares.

De acuerdo con la información, una misteriosa y extraña fuerza había sido capaz de paralizar el control de 10 misiles balísticos intercontinentales de modelo Minuteman, los cuales se encontraban ubicados en una base militar en Malmstrom del estado de Montana.

Este exoficial aseguró que, sus compañeros habrían estado en pánico luego de que los guardias le alertarán sobre la presencia de algunas luces que se movían a gran velocidad en el cielo, además reportaron la presencia de un objeto que brillaba y que era de color rojo, este se encontraba flotando en la entrada de la base, justo donde los misiles habrían quedado inhabilitados tras las presencias de este OVNI.

De acuerdo con Robert Salas, este acontecimiento que vivió no se trató de alguna clase de nave o artefacto que pareciera de origen soviético, además añadió que nadie logró dar una explicación lógica sobre el error que tuvieron los misiles, puesto que, el sistema de cableado estaba blindado con triple protección contra cualquier clase de alguna interferencia electromagnética.

¿Los OVNIS existen?

Aunque no se ha revelado a ciencia cierta sobre si existen los OVNIS o no, la realidad es que, desde el día en que la Misión Apolo 16 regresó de su viaje de la Luna al planeta Tierra, el video que capturaron los astronautas John Young, Charles Duke y Thomas Mattingly desde las ventanas de la nave, se pudo ver por cuatro segundos un objeto volador no identificado.

La NASA describió a este OVNI como un objeto en forma de platillo con una cúpula en la parte superior, la cual aparecía de manera momentánea muy cerca de la Luna, la cual se perdía cuando la cámara retrocedía y se alejaba; es por ello que, la misma agencia de Estados Unidos hizo una investigación para desclasificar esta supuesta nave.