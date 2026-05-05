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Lo que La Gente Cuenta | Programa Completo del 4 de mayo del 2026 | Espíritus

Un relato que mezcla lazos familiares, traición y una advertencia difícil de ignorar.

Por: Hugo Pantoja

Los vínculos familiares pueden ser fuente de alegría, pero también de conflictos inesperados. Un antiguo dicho popular advierte sobre las consecuencias de confiar sin límites, y esta historia retoma esa idea desde un enfoque inquietante. Entre rumores y relatos, algunos aseguran que las traiciones dejan marcas profundas, convirtiéndose en advertencias que pasan de generación en generación.

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