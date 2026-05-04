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Rutas de La Vida | Programa Completo del 4 de mayo del 2026

Un momento lo cambia todo, pero también puede abrir nuevas oportunidades.

La vida puede cambiar en cuestión de segundos, llevando a las personas de momentos de estabilidad a situaciones inesperadas. No obstante, historias como esta reflejan que la resiliencia y la fortaleza son clave para seguir adelante. A pesar de los golpes, no todas las malas noticias terminan en tragedia, y muchas veces se convierten en el inicio de una nueva oportunidad.

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