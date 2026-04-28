Extranormal | Programa completo del 28 de abril del 2026 | El Culto a La Obscuridad

El equipo de Extranormal visitó una finca en Jalisco tras recibir un video anónimo que muestra lo que aparenta ser un ritual en la oscuridad. En las imágenes se observan figuras realizando actos extraños entre rezos, lo que ha generado dudas sobre su autenticidad. El caso ya provoca debate entre quienes creen que se trata de algo real y quienes apuntan a un posible montaje.