Extranormal | Programa completo del 28 de abril del 2026 | Extraños sucesos en una juguetería y misteriosas luces en una hacienda
Dos lugares distintos, un mismo misterio que no deja de crecer.
Dos investigaciones paralelas han captado la atención de expertos en lo inexplicable. Por un lado, una juguetería donde se reportan sucesos extraños; por otro, una hacienda donde un pozo parece estar ligado a misteriosas luces. Ambos casos han despertado dudas y curiosidad, llevando a los investigadores a buscar respuestas en escenarios que no dejan de sorprender.