Extranormal | Programa completo del 28 de abril del 2026 | Extraños sucesos en una juguetería y misteriosas luces en una hacienda

Dos investigaciones paralelas han captado la atención de expertos en lo inexplicable. Por un lado, una juguetería donde se reportan sucesos extraños; por otro, una hacienda donde un pozo parece estar ligado a misteriosas luces. Ambos casos han despertado dudas y curiosidad, llevando a los investigadores a buscar respuestas en escenarios que no dejan de sorprender.

