¡El equipo de Extranormal EN RIESGO! Visitaron “Cañada de Lobo” buscando brujas y esto encontraron

Extranormal llegó a Cañada del Lobo para investigar los extraños relatos sobre supuestas brujas que habitan la zona. Durante la emisión, el equipo conoció a Don Nicolás, quien aseguró haber perdido la vista tras un encuentro relacionado con estas misteriosas criaturas. La investigación mostró testimonios y experiencias que continúan alimentando el miedo y el misterio alrededor del lugar.