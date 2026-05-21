"¡Ayúdenme!” captamos el grito de AUXILIO de extraña entidad, disfruta de toda la investigación de Extranormal
¿La llorona? ¿O se trata de otro ente de bajo astral? El equipo de Extranormal capta en audio el grito de ayuda de una extraña entidad que parecer habérseles manifestado.
Este puente peatonal se encuentra arriba de unos canales de aguas negras, donde la acumulación de energía negativa parece ser el hogar perfecto para entes de bajo astral los cuales parecen no estar felices de la visita del equipo de Extranormal.