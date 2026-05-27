VIDEO: El equipo de Extranormal visita un misterioso pozo en San Luis Potosí, donde captaron extraños entes que habitan en él

El Equipo de Extranormal junto a un explorador urbano descendieron al interior de un pozo en San Luis Potosí para investigar presuntas evidencias extrañas captadas en la oscuridad. Durante la exploración, los investigadores documentaron imágenes y sonidos que rápidamente comenzaron a generar debate en redes sociales debido al misterio que rodea el lugar y a los relatos de actividad inexplicable.