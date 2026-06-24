Una sesión con la ouija desata el miedo: Octavio Elizondo y el equipo de Extranormal atienden un nuevo llamado de auxilio

En el quinto episodio de El Origen, Octavio Elizondo y el equipo de Extranormal responden al llamado de una mujer que asegura que el terror comenzó después de que su hermana utilizó una ouija. Desde entonces, la familia afirma haber experimentado diversos fenómenos que consideran inexplicables. Los investigadores buscarán documentar el caso y analizar los testimonios para conocer qué ocurre en el lugar.