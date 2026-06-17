Octavio Elizondo y el equipo de Extranormal investigan extraterrestres, posesiones y almas atrapadas
En Extranormal investigan extrañas imágenes; presuntas apariciones y fenómenos inexplicables alimentan nuevas teorías sobre almas atrapadas.
Diversos sucesos catalogados como paranormales han captado la atención de miles de personas en distintos países. Desde una fotografía tomada en Bolivia que supuestamente mostraría a un extraterrestre, hasta videos relacionados con una presunta posesión y un extraño fenómeno registrado en el cielo de China. A estos relatos se suma la leyenda de Don Pedro, cuyo peculiar silbido, según testimonios, continúa escuchándose tras su fallecimiento.