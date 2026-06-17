Octavio Elizondo y el equipo de Extranormal investigan extraterrestres, posesiones y almas atrapadas

Diversos sucesos catalogados como paranormales han captado la atención de miles de personas en distintos países. Desde una fotografía tomada en Bolivia que supuestamente mostraría a un extraterrestre, hasta videos relacionados con una presunta posesión y un extraño fenómeno registrado en el cielo de China. A estos relatos se suma la leyenda de Don Pedro, cuyo peculiar silbido, según testimonios, continúa escuchándose tras su fallecimiento.