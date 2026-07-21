Octavio Elizondo y El Equipo de Extranormal investigan un avión abandonado marcado por accidentes y misteriosos fenómenos paranormales
El equipo de Extranormal investiga un avión abandonado cuya historia ha dado origen a relatos de presuntos fenómenos inexplicables.
El equipo de Extranormal y Octavio Elizondo investigan un avión abandonado que, según diversos testimonios, está rodeado de extrañas manifestaciones. La aeronave perteneció a una compañía marcada por varios accidentes, lo que ha alimentado historias sobre presuntas energías y sucesos paranormales. Los especialistas buscarán evidencias para descubrir qué ocurre realmente en este enigmático lugar.