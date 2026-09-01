Octavio Elizondo y el Equipo de Extranormal investigan presunto ataque de un supuesto súcubo

Octavio Elizondo y el Equipo Extranormal investigan el caso de una mujer que describe un supuesto contacto sexual con un ente del más allá. Durante la investigación, los expertos plantean la posibilidad de que se trate de un súcubo, una entidad asociada en relatos paranormales con encuentros nocturnos y contacto físico. El caso genera preguntas sobre lo que pudo haber ocurrido.