¿Cómo se siente el purgatorio? Octavio Elizondo enfrenta manifestaciones del más allá en Extranormal
El equipo de Extranormal enfrenta fenómenos inquietantes mientras explora uno de los conceptos más temidos del mundo paranormal.
Octavio Elizondo y el equipo de Extranormal protagonizan una investigación cargada de tensión y misterio. Durante la exploración, los especialistas aseguran registrar extrañas manifestaciones que atribuyen al más allá. Además, los investigadores buscan mostrar cómo sería experimentar el purgatorio, en una noche que promete impactar a los seguidores de los fenómenos paranormales.