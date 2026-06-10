¿Cómo se siente el purgatorio? Octavio Elizondo enfrenta manifestaciones del más allá en Extranormal

Octavio Elizondo y el equipo de Extranormal protagonizan una investigación cargada de tensión y misterio. Durante la exploración, los especialistas aseguran registrar extrañas manifestaciones que atribuyen al más allá. Además, los investigadores buscan mostrar cómo sería experimentar el purgatorio, en una noche que promete impactar a los seguidores de los fenómenos paranormales.