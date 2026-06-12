Octavio Elizondo y el equipo de Extranormal revisan las evidencias paranormales captadas en VIDEO que tienen a millones de personas buscando respuestas

Octavio Elizondo y el equipo de Extranormal analizan una serie de videos que han dado la vuelta al mundo por mostrar presuntos fenómenos paranormales. Las grabaciones, compartidas ampliamente en redes sociales, muestran situaciones que muchos consideran difíciles de explicar. Los investigadores revisarán cada caso para conocer qué hay detrás de estas impactantes evidencias que continúan generando debate.

