Octavio Elizondo y el Equipo de Extranormal investigan a las misteriosas brujas de la Mezcalera

En Extranormal, Octavio Elizondo y el equipo de investigadores llegan a la conocida Mezcalera, donde diversos testimonios hablan de presuntas brujas y extraños fenómenos paranormales. Durante la investigación, los especialistas documentarán las manifestaciones que, según los habitantes, alteran la energía del lugar y buscarán descubrir qué hay detrás de uno de los casos más inquietantes de la temporada.