Extranormal | La última casa de la Cuadra

Uno de los casos más impactantes para investigadores de lo paranormal es el de “La Última Casa de la Cuadra”, ubicada en el Estado de México. El sitio quedó marcado tras el hallazgo de varios cuerpos en los patios de la vivienda. Ahora, vecinos reportan extraños sucesos y momentos de terror, motivo por el que especialistas acudieron al lugar para intentar descubrir qué ocurre realmente dentro de la misteriosa propiedad.