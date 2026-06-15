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El Cuartel de las Brujas vuelve a generar temor: Nuevas investigaciones revelan fenómenos extraños en Extranormal

El equipo de Extranormal vuelve a uno de los lugares más enigmáticos para investigar presuntas manifestaciones sobrenaturales. “El cuartel de las Brujas”.

Por: Hugo Pantoja

Tras diversas investigaciones realizadas en un antiguo cuartel militar conocido como el Cuartel de las Brujas, surgieron testimonios y versiones que aseguran la presencia de entidades relacionadas con prácticas de brujería. Ante los nuevos reportes de fenómenos inexplicables, el equipo de Extranormal regresó al sitio para documentar evidencias y profundizar en los misterios que rodean este inquietante lugar.

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