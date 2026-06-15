El Cuartel de las Brujas vuelve a generar temor: Nuevas investigaciones revelan fenómenos extraños en Extranormal
El equipo de Extranormal vuelve a uno de los lugares más enigmáticos para investigar presuntas manifestaciones sobrenaturales. “El cuartel de las Brujas”.
Tras diversas investigaciones realizadas en un antiguo cuartel militar conocido como el Cuartel de las Brujas, surgieron testimonios y versiones que aseguran la presencia de entidades relacionadas con prácticas de brujería. Ante los nuevos reportes de fenómenos inexplicables, el equipo de Extranormal regresó al sitio para documentar evidencias y profundizar en los misterios que rodean este inquietante lugar.