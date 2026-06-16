Relatos de fantasmas y demonios rodean un antiguo hotel en Querétaro: Extranormal busca respuestas
Un antiguo complejo abandonado es señalado por sus habitantes como escenario de fenómenos inexplicables y presencias aterradoras, las cuales ahora serán investigadas por el Equipo de Extranormal.
El equipo de Extranormal llegó a Querétaro para investigar un antiguo hotel con balneario que, pese a estar abandonado, continúa siendo habitado por algunas personas. Los testimonios de quienes viven en el lugar hablan de presuntas apariciones, fenómenos extraños y entidades que compartirían el espacio con ellos.