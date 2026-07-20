Octavio Elizondo y el Equipo de Extranormal exploran la plaza maldita de Tepic: vecinos aseguran que el miedo y el fracaso marcaron su historia
El equipo de Extranormal viaja a Tepic para investigar una plaza comercial abandonada envuelta en historias de miedo y sucesos inexplicables.
Extranormal presenta una nueva investigación en Tepic, Nayarit, donde Octavio Elizondo y su equipo recorren un centro comercial y una plaza abandonada señalados por vecinos y exlocatarios como escenarios de extraños sucesos. Los testimonios aseguran que ningún negocio prosperó y que el lugar siempre estuvo rodeado por una inquietante sensación de peligro, alimentando rumores sobre presencias paranormales.